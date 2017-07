Rätsel der Evolution Warum Menschen Menschen essen

Der widerwärtigste Mensch aller Zeiten lebte womöglich in einem Kaff in Wisconsin. Dort hauste einst in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts Ed Gein auf einer heruntergekommenen Farm, weidete die Körper von Frauen aus und legte das Herz eines seiner Opfer in die Pfanne.

Vielleicht gebührt der zweifelhafte Titel aber auch Andrej Tschikatilo aus Rostow, der in Russland mindestens 52 Menschen ermordete und anschließend auf der einen oder anderen Zunge oder Brustwarze herumkaute.

Oder ist der Kannibale von Rotenburg der schlimmste von allen? Armin Meiwes schnitt im Jahr 2001 seinem Opfer erst den Penis ab. Dann fiel er über dessen restlichen Körper her wie über Schlachtvieh.

Wenn es überhaupt möglich ist, dem verstörenden Menschenschlag der Kannibalen aus wissenschaftlicher Sicht gerecht zu werden, dann ist der US-Zoologe Bill Schutt vermutlich der richtige Mann für diese Aufgabe. Der Biologieprofessor von der Long Island University im US-Bundesstaat New York pflegt einen ebenso heiteren wie vorurteilsfreien Blick auf die Neigung, Artgenossen zu verspeisen.

"Aus evolutionärer Sicht ergibt Kannibalismus einen perfekten Sinn", behauptet der Forscher in seinem neuen Buch.

