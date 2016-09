SPIEGEL-Gespräch mit Karl-Heinz Rummenigge "Die englische Liga erdrückt uns alle"

SPIEGEL: Herr Rummenigge, retten oder zerstören Sie gerade den deutschen Profifußball?

Rummenigge: Sie beziehen sich auf die 2018 beginnende Champions-League-Reform? Aus Sicht der Bundesliga bewerte ich die Reform als sehr tragfähigen Kompromiss. Wie oft bei Kompromissen ist es eine Lösung, bei der alle Beteiligten einen Beitrag zu leisten hatten.

SPIEGEL: Es schien so, als wären selbst Fußball-Insider von der Reform überrascht worden.

Rummenigge: Wir haben über Monate diskutiert, die Uefa hat sich in Deutschland mit Vertretern der Deutschen Fußball Liga getroffen. Klubs wie Schalke, Bayer Leverkusen und einige andere Vereine sind gehört worden. Man hat natürlich auch ihre Interessen berücksichtigt.

SPIEGEL: Warum war die Reform denn so notwendig?

Rummenigge: Die Zuschauer und die TV-Anstalten haben heute einen höheren Anspruch als früher. Der sogenannte Markt hat heute emotionale Anforderungen. Die Gruppenphase ist aber nicht mehr so spannend, wie das früher oft genug der Fall war. Das galt es zu lösen. Außerdem gibt es viele Investoren, die ihr Geld im Fußball anlegen wollen. Was wäre wohl passiert, wenn die großen Vereine des europäischen Fußballs dem Lockruf des Geldes erlegen wären? Die Champions League wäre, salopp formuliert, in die Luft geflogen. Es gab Pläne für eine Superliga, in der alle Topklubs wesentlich mehr Geld eingenommen hätten. Die Reform schützt die Champions League in ihrer jetzigen Form und bleibt unter dem Dach der Uefa bestehen.

SPIEGEL: Es gibt Hinweise, dass Investoren bereit waren, den großen Vereinen jährlich bis zu 200 Millionen Euro für ihre Teilnahme an einer Superliga zu zahlen. Wie konnte man sich vor diesem Hintergrund auf die Reform der Champions League einigen?