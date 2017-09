Guttenberg-Comeback Ganz der Alte

Die Vergangenheit holt Karl-Theodor zu Guttenberg beim Gillamoos-Volksfest auf unerwartete Weise ein. Guttenberg, den alle hier nur KT nennen, betritt die Bühne in offenem Hemd und dunklem Baumwollsakko, an seinem Ohr ist ein Headset befestigt, wie es Moderatoren von Shoppingkanälen gern tragen. Eigentlich müsste er jetzt sagen, er wolle nicht vom Rednerpult aus sprechen, er rede lieber frei. Das ist seine Masche, in Kulmbach hat er es vor einigen Tagen auch gemacht.

Aber an diesem Montag steht ein massives Rednerpult aus Holz auf der Bühne. Guttenberg hat es selbst vor Jahren gespendet, weil das alte Plastikpult "einfach nicht in ein Bierzelt passt", woran der Landrat die Leute unten im Saal erinnert. Guttenberg ist unsicher, ob er die geplante Choreografie durchziehen soll. Er entscheidet sich dagegen und tritt ans Pult. Er trägt noch immer das Headset, am Pult sind ebenfalls zwei Mikrofone befestigt. Guttenberg hat nun drei Mikrofone vor sich, es sieht aus, als müsse die Rede des CSU-Manns gleich mehrfach verstärkt werden.

Der Gillamoos ist die zweite Station auf Guttenbergs Wahlkampftour. Wenn alles gut läuft, könnte die Reise in einer Rückkehr in die Politik enden. Aber es läuft nicht so reibungslos, wie er sich das gewünscht hat.

