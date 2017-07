Karl-Theodor zu Guttenberg Der gefallene Freiherr kehrt zurück

Karl-Theodor zu Guttenberg ist ein Meister darin, Eitelkeit als Bescheidenheit zu tarnen. Der frühere Verteidigungsminister steht im Restaurant Käfer auf der Dachterrasse des Reichstags, um eine Karikaturenausstellung zu eröffnen. Er trägt Dreitagebart und ein eng anliegendes Sakko, der oberste Hemdknopf ist offen. Alles an ihm signalisiert Lockerheit.

Vor sechseinhalb Jahren habe er das Parlament als "selbst gezeichnete Karikatur" verlassen, sagt Guttenberg. Jetzt habe er die nötige Portion Demut mitbekommen, als er bei der Sicherheitskontrolle im Reichstag von oben bis unten abgetastet worden sei. Nur, warum sagt er das? Empfindet er es als ungebührlich, dass er wie ein normaler Besucher behandelt wird?

Im Publikum stehen Leute, die ihn aus seiner Zeit als Minister kennen, Journalisten, Beamte, Weggefährten. Sie haben miterlebt, wie seine Doktorarbeit im Februar 2011 als Plagiat enttarnt wurde. Sie erinnern sich noch an sein trotziges Leugnen und die Uneinsichtigkeit, die er damals an den Tag legte. Für Guttenberg ist es wichtig, seinen Zuhörern zu signalisieren, dass er seine Lektion gelernt habe.

Der Auftritt ist ein erster Testlauf für ein ehrgeiziges Projekt: die Rehabilitierung eines Mannes, der als möglicher Kanzler gehandelt wurde, bevor er sich nach seinem Sturz mit seiner Familie ins Ausland absetzte. Vor allem einer betreibt die Rückkehr Guttenbergs mit Macht: CSU-Chef Horst Seehofer will den Freiherrn zurück an der Parteispitze sehen. Die Frage ist nur: Was will Guttenberg, und was kann Seehofer ihm bieten?

