Frauen und Karriere "Ich verzweifle nicht." - "Ich schon!"

Im Büro von Nemat, 48, gibt es ein eingerahmtes Sprichwort: "Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars." Sowohl Nemat als auch Kugel, 47, haben früh nach den Sternen gegriffen - und sind zumindest in den Vorstandsetagen angekommen: Nemat ist Physikerin und seit sechs Jahren Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom. Davor hat sie lange bei der Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet. Ende der Achtzigerjahre war sie die einzige Frau am Institut für Theoretische Physik und Mathematik in Köln. Kugel ist als Personalvorstand seit zwei Jahren für die rund 350.000 Mitarbeiter von Siemens zuständig. Nach ihrem Volkswirtschaftsstudium arbeitete sie ebenfalls als Beraterin, bevor sie 2001 zu dem Münchner Konzern wechselte.

SPIEGEL: Frau Nemat, Frau Kugel, Sie gehören zu den wenigen erfolgreichen Frauen in der Techbranche. Haben Sie etwas anders gemacht als andere?

Nemat: Ich war schon immer fasziniert von der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Für mich war es deshalb eine Selbstverständlichkeit, Physik zu studieren. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob Frauen technische Berufe ausüben können.

Kugel: Ich bin ja keine Absolventin eines technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengangs. Ich habe in meinem Berufsleben trotzdem von Anfang an in Industriebranchen gearbeitet, in denen es um Produktion und Technologie ging, weil ich das spannend finde. Die Frage, ob ich das kann oder nicht, habe ich mir nie gestellt. Ich bin nach dem Prinzip erzogen worden: Wenn man will, dann kann man alles.

Nemat: Man braucht aber auch Vorbilder. Mein Vater hat immer zu mir gesagt: Wenn du eine Trillion Mal gegen die Wand läufst, kommst du irgendwann durch. Er meinte damit nicht, dass man mit Brachialgewalt versuchen sollte, ans Ziel zu kommen. Aber er war auch Physiker, und für ihn war das eine Anregung, die Quantenphysik zu verstehen.

Kugel: Niemand hat Erfolg, wenn er nicht irgendwann an seine Schmerzgrenzen geht. Mit Leichtigkeit wird man nicht Olympiasieger, Chefarzt oder Topmanager. Irgendwann kommt die Wand, da prallt man ab. Aber dann muss man wieder aufstehen und weitermachen.

SPIEGEL: Heißt das, dass Frauen nicht so gern wieder aufstehen?

