Machtwille Warum so wenige Ostdeutsche Karriere machen

Diese Geschichte beginnt in Wolfsburg, auf dem Gelände von Volkswagen, und das sagt eigentlich schon viel. Hiltrud Werner, 51, schlüpft aus der Tür ihres Vorstandsbüros hinein in den zahnarztweißen Besprechungsraum. Sie schiebt die Platte mit den Keksen weg ("Bloß nicht"), nimmt Platz auf einem der Designerstühle und sagt: "Meine Herkunft hat immer eine Rolle gespielt, und sie tut es noch heute."

Weiter nach oben als Hiltrud Werner kann man es in einem deutschen Konzern kaum schaffen. Als Vorstand für Integrität und Recht trägt sie die Verantwortung dafür, dass sich Skandale wie der Abgasbetrug nicht wiederholen.

Werner ist die zweite Frau in der Vorstandsetage von Volkswagen. Und die erste Ostdeutsche. Konzernchef Matthias Müller ist zwar in Chemnitz geboren, aber als Kleinkind mit seiner Familie nach Bayern gezogen. Hiltrud Werner hingegen machte im thüringischen Apolda Abitur und in Halle ihren Studienabschluss als Diplom-Ökonomin. Als die Mauer fiel, war sie 23. Sie gehört zu einer Generation, die ihr Berufsleben zum Zeitpunkt der Wende noch vor sich hatte. Und doch ist sie eine Exotin.

Bis heute hat keines der 30 größten Börsenunternehmen seinen Sitz in Ostdeutschland. Von rund 200 Dax-Vorständen sind vier in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen, also zwei Prozent.

