Geheimabsprachen der Autokonzerne Aus Kartellbrüdern werden jetzt Feinde

Und dann trat Stephan Weil vor die Kamera des ZDF. Der Ministerpräsident vertritt im Aufsichtsrat von Volkswagen die Interessen des zweitwichtigsten Anteilseigners, des Landes Niedersachsen.

Weil kam gerade aus der Aufsichtsratssitzung des Konzerns, eigens einberufen nach den Kartellenthüllungen des SPIEGEL von vor einer Woche. Er könne, wolle, dürfe nichts sagen, sagte Weil. Und dann sagte er genau das: eigentlich nichts.

Er deutete dunkel an, dass noch nicht abschließend geklärt sei, welche Absprachen möglicherweise legal und welche möglicherweise illegal gewesen seien. Je härter die Nachfragen wurden, desto gequälter lächelte er.

Dann aber kam der Satz, für den der SPD-Politiker die Öffentlichkeit gesucht hatte. Seine Botschaft. "Möglicherweise", sagte er, "wird sich am Ende ergeben, dass die Verhältnisse sich wesentlich differenzierter darstellen, als es jetzt am Anfang den Anschein hat." Er sei "kein Kartellexperte", aber er wäre "an dieser Stelle vorsichtig".

Es war ein denkwürdiger Auftritt, der Politiker war in einer merkwürdigen Rolle.

