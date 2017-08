Katharina Thalbach über Politiker "Mit Angst spielt's sich schlecht"

SPIEGEL: Frau Thalbach, was haben Politik und Schauspiel gemeinsam?

Thalbach: Die ganze Welt ist eine Bühne. Alle Menschen sind kleine Schauspieler. Auf Politiker trifft es aber natürlich noch mehr zu, sie haben einen Text, eine Botschaft, ein Publikum, Kostüme. Sie sind wie Schauspieler auf das nächste Engagement aus. Also brauchen sie Applaus und Fans. Aber bitte kriegen Sie das nicht in den falschen Hals.

SPIEGEL: Wie könnte man das in den falschen Hals kriegen?

Thalbach: Wenn Sie schreiben: "Politiker sind Schauspieler" klingt das gleich negativ. Es klingt, als würden sie dem Wähler was vorspielen, ihn anlügen. Tun sie mit Sicherheit, aber das Schauspiel ist auch etwas Notwendiges. Politik ist, glaube ich, eigentlich ein trockenes Geschäft, das muss für die Wähler so übersetzt werden, dass sie dem Dargebotenen gern folgen, dass sie es verstehen. Wenn man Shakespeare einfach nur so runterliest, hört auch keiner zu. Man braucht eine Inszenierung.

SPIEGEL: Glauben Sie, dass Politikern das eigene Schauspiel manchmal zu viel wird?

