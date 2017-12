Sahra Wagenknecht kontra Katja Kipping Das Herz schlägt rechts

Katja Kipping sitzt breitbeinig auf einem Stuhl, sie trinkt Bier aus der Flasche und zitiert Sartre: "Es mag schönere Zeiten geben, aber dies ist die unsere."

Um Kipping, 39, haben sich Jungs mit Irokesenschnitt und Frauen mit buntem Haar versammelt, es ist dunkel im Leipziger Felsenkeller, geheizt wird nicht, aber das stört niemanden. Was zählt, ist das warme Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Kipping spricht viel von Weltoffenheit an diesem Abend, ihre Partei sei die "letzte Bastion der Flüchtlingssolidarität".

Es sollte ein einfacher Termin werden für die Chefin der Linken. Der Stadtverband Leipzig ist der größte der Partei. Also genau das Publikum, das Kipping mag: unter 35 Jahre alt, gebildet, urban. Deswegen war sie so gut gelaunt im ICE, zog sich noch die Lippen nach und machte ein Selfie für Twitter. "Treffen mit Neumitgliedern", schrieb sie dazu, "diese Aufgabe nehmen wir so ernst, dass wir zur Not auch mal einen Abend durchtanzen."

Doch dann meldet sich im Felsenkeller eine Frau zu Wort. Sie saß die ganze Zeit hinter Kipping. Sie ist älter, versinkt in einem riesigen Wollpullover. "Ich bin Arbeitslosengeld-II-Empfängerin. Ich habe zwei Fragen: Wann wird die Grundsicherung erhöht?", sagt sie. Sie macht eine kurze Pause und blickt Kipping in die Augen. Dann fährt sie fort: "Zweitens: Viele Leute sind keine Rassisten, sie wollen aber nicht, dass immer mehr Migranten ins Land kommen. Werden die jetzt einfach aufgegeben?"

