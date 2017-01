Kernspindiagnostik Wie aus Kerngesunden plötzlich Kranke werden

Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten so ungeheure Fortschritte gemacht, dass es praktisch keinen gesunden Menschen mehr gibt.

Aldous Huxley (1894 bis 1963)

Die Frauen und Männer wissen nicht genau, was sie erwartet. Sie wissen nur, dass sie sich für eine Studie durchleuchten lassen wollen, und so gehen sie durch eine Glastür an der Uni-Klinik Greifswald, darauf steht: "Leben und Gesundheit in Vorpommern". Sie hoffen auf Vorsorge, und fern liegt ihnen der Gedanke, dass sie gleich eine Wandlung durchleben: von einem gesunden Menschen in einen potenziell kranken.

Ein Radiologe begrüßt die Probanden, eine Assistentin reicht ihnen bequeme Baumwollkleidung. Sie ziehen sich um und legen sich in die Röhre eines Magnetresonanztomografen (MRT). Dann wird es laut, einige Minuten lang müssen sie stillhalten.

Das tonnenschwere Gerät erzeugt ein starkes Magnetfeld, erfasst die Wasserstoffatome des Körpers und erzeugt millimetergenaue Bilder sämtlicher Strukturen, Gewebe und Organe. Die sind auf den Monitoren im Kontrollraum zu sehen.

Die Termine sind auf drei, vier Wochen hinaus vergeben. Die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Probanden warten gespannt auf die Ergebnisse der "Ship"-Untersuchung ("Study of Health in Pomerania"), der ersten Bevölkerungsstudie mit MRT für den ganzen Körper. Genauso wie die Forscher wollen die Leute wissen: Was kommt eigentlich heraus, wenn man sich von Kopf bis Fuß durchleuchten lässt?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.