Nordkorea Warum Kim Jong Uns Atomtests so gefährlich werden könnten

Als Donald Trump und Barack Obama am 20. Januar vom Weißen Haus zu Trumps Amtseinführung am Kapitol aufbrachen, fragte der neue den scheidenden Präsidenten, was er für das größte Problem der nationalen Sicherheit halte. Obamas Antwort lautete nicht "Terrorismus", "Islamischer Staat", "Iran" oder "Ukraine", sondern: "Nordkorea". Er sei "ein bisschen überrascht" gewesen, gab Trump später zu, doch er habe die Antwort "völlig verstanden". Auf wenigen Feldern haben Obamas und Trumps Stäbe so eng zusammengearbeitet wie in der Koreafrage, auf wenigen Feldern sind sie sich so einig. Nun hat Trump ein erstes politisches Zeichen gesetzt: Am Montag begann Washington mit der Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.

Dieser Schritt entspricht den Wünschen des Pentagon und der Regierungen in Seoul und Tokio, doch er empört die Führungen in Pjöngjang und Peking. Und er führt vor Augen, wie dringend und gefährlich das Nordkorea-Problem geworden ist.

Seit drei Generationen arbeitet die Dynastie der Kims daran, Nordkorea zu einer Atommacht aufzurüsten. Seit dem Machtantritt von Kim Jong Un Ende 2011 haben sich die Entwicklungen beschleunigt, sowohl in der Nuklear- als auch in der Raketentechnik. Allein 2016 führte Nordkorea zwei Atom- und 26 Raketentests durch. Experten rechnen damit, dass Nordkorea in zwei Jahren in der Lage sein könnte, die beiden Technologien zusammenzuführen und Atomraketen herzustellen.

