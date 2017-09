Zu Besuch bei Paul Maar An diesem Samstag kommt das Sams zurück

Wenn Erwachsene Kinderbücher zur Hand nehmen, stellt sich leicht eine gewisse Sentimentalität ein. Ach, damals. Als man noch glaubte, dass es am Donnerstag häufiger gewittert und am Dienstag leider nicht schon wieder Wochenende sein konnte, weil die Eltern zur Arbeit mussten. Dienstag halt. Irgendwann in der Zeit seitdem hat man gelernt, dass die Wochentage nach nordischen Göttern und Himmelskörpern benannt wurden. Kinderbücher erinnern einen daran, dass mit dem Erwachsenwerden für viele auch der arglose Spaß verloren geht.

Paul Maar kennt Leser aus fast allen Altersgruppen. Im Dezember wird er 80 Jahre alt, vor 44 Jahren hat er sich das Sams ausgedacht. Jenes merkwürdige Wesen, das einen Rüssel im Gesicht trägt und blaue Punkte, dazu hat es feuerrote Haare und erscheint an einem Samstag. Gute Kinderbuchautoren haben das Talent, sich trotz fortschreitenden Alters eine Vorliebe für Verrücktes zu erhalten. Bei Maar ist das nicht anders. Gerade hat er, der Vater längst erwachsener Kinder und der Großvater mehrerer Enkel, den neunten Band über das Sams veröffentlicht. Diesmal ist es ein Weihnachts- und Winterbuch geworden. "Kaufhaus, Feldmaus / Kaufmaus, Kopflaus / Kauflaus, Blumenstrauß", trällert das Sams auf dem Weg zum Einkaufen, es braucht wärmere Kleider. Kenner wissen, dass es diesen Reim im allerersten Band schon mal gesungen hat.

Es gehörte fast schon Unerschrockenheit dazu, wie Paul Maar in dem Buch "Eine Woche voller Samstage" in nüchternen Sätzen vom ersten Zusammentreffen des Sams mit Herrn Taschenbier erzählte: "Am Sonntag Sonne. Am Montag Herr Mon mit Mohnblumen. Am Dienstag Dienst. Am Mittwoch Mitte der Woche. Am Donnerstag Donner." Am Freitag konnte der Chef von Herrn Taschenbier den Schlüssel für den Schreibtisch nicht finden, in dem der Büroschlüssel lag, weshalb Taschenbier freihatte. Und am Samstag, klar, das ging dann gar nicht anders, am Samstag kam das Sams. Herr Taschenbier wird von seiner Vermieterin übrigens oft Herr Flaschenbier genannt. Und die Vermieterin heißt Frau Rotkohl. Die meisten Kinder kugeln sich nach den ersten Seiten vor Lachen.

