Debatte um Kinderehen Ein Herz für Pädophile? Unsinn.

Die beiden Eheleute besitzen kaum noch etwas, das sie an ihre afghanische Heimat erinnert. Da ist die golddurchwirkte Decke, die auf dem kleinen Tisch in ihrer Flüchtlingsunterkunft liegt. Oder die weiße Schale darauf, für die Granatäpfel. Sonst haben Shakiba(*) und Ahmed(*) nur einander und ihren zweijährigen Sohn.

Geht es nach deutschen Politikern, müssten die beiden getrennt werden. Denn Shakiba ist erst 17, bei ihrer Hochzeit vor drei Jahren war sie eine Kindsbraut von 14 Jahren. Ihr Bräutigam Ahmed war 20. Union und SPD wollen solche "Kinderehen" in Zukunft annullieren - ausnahmslos.

Für das afghanische Paar wäre die Trennung der Tiefpunkt einer langen Flucht: In Afghanistan sollte Shakiba nach dem Willen ihrer Eltern einen 30-jährigen Freund ihres Onkels heiraten. Doch sie hatte sich schon in Ahmed verliebt, den Bruder einer Schulkameradin. Die Verliebten brannten gemeinsam durch, verließen ihr Dorf und ihre Familien und heirateten heimlich in Kabul. Als Shakibas Familie das Paar aufspürte und bedrohte, flohen die beiden nach Deutschland.

Doch ausgerechnet hier könnten sie auseinandergerissen werden. Union und SPD streben ein Gesetz an, das die Ehe minderjähriger Flüchtlinge pauschal annulliert - ohne Prüfung des Einzelfalls. Eine übergroße Koalition agitiert im Namen des Kindeswohls für Pauschallösungen und gegen Härtefallklauseln: Auch rechte Blogs und AfD-Politiker heizen die Debatte an. Wer nicht kategorisch gegen Kinderehen eintritt, findet sich schnell am Netzpranger: als angeblicher Unterstützer von Pädophilen.

