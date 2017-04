Kinderherzchirurg im Gespräch "Plötzlich schlägt es wieder - ein tolles Gefühl"

Prêtre, 60, ist Chef der Kinderherzchirurgie an den Universitätskliniken in Genf und Lausanne. Er wuchs auf einem Bauernhof im Schweizer Jura auf, später arbeitete er in New York, London, Paris und Zürich. 2009 wählten ihn seine Landsleute zum "Schweizer des Jahres" - unter anderem für das Engagement seiner Stiftung "Le Petit Cœur" in Mosambik und Kambodscha. Jetzt hat er seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Darin erzählt Prêtre von seinen schwersten Fällen als Chirurg. Auf dem Tisch seines Büros in Lausanne steht ein Herzmodell aus Plastik. Während des Gesprächs greift er immer wieder zu einem Stift, um daran die Stellen zu zeigen, an denen er operiert.

SPIEGEL: Herr Prêtre, das Herz eines Neugeborenen ist winzig. Wie lernt man, daran zu arbeiten?

Prêtre: Man fängt mit den Herzen Erwachsener an, setzt neue Klappen ein, legt Bypässe, näht schöne Gefäßverbindungen, arbeitet mit immer feineren Fäden. Man muss können, was jeder gute Chirurg können sollte: die Technik beherrschen und sich gute Strategien zurechtlegen. Für ein Kinderherz braucht man allerdings auch künstlerisches Talent.

SPIEGEL: Weil es so klein ist? Oder weil es schneller schlägt als das Herz eines Erwachsenen?

Prêtre: Es reagiert auch stärker. Und die Ziele bei der Operation unterscheiden sich oft. Bei einem Baby würden wir zum Beispiel eine defekte Herzklappe nicht durch eine künstliche ersetzen. Wir rekonstruieren sie so, wie die Natur es vorgesehen hat. Sie soll ja ein Leben lang halten. In diesem Sinne muss man das Herz perfekt nachbilden, wie eine Skulptur. Bleiben Unebenheiten, sieht man im Ultraschall sofort, dass das Blut an diesen Stellen aufgewirbelt wird, es fließt nicht so frei und schnell, wie es könnte. Nur was schön aussieht, funktioniert auch gut.

SPIEGEL: Das Herz muss sonst stärker arbeiten?

