Neue Fahndungsmethoden Auf der Spur der Missbrauchstäter

Der Muschelvorhang neben dem Doppelbett verrät eine Lage am Meer, ebenso der gerahmte Seestern über den Kopfkissen. Unterhalb der Nachttischlampe ist eine Steckdose vom Typ G zu sehen - in weniger als 30 Staaten wird diese verwendet. Die Inneneinrichtung deutet auf ein Hotel hin, das weniger als vier Sterne hat. Mit dieser akribischen Recherche nur anhand eines Hotelzimmerfotos landete ein Twitter-Nutzer beim Tatort: einem Hotel auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean. Die Hotelfotos aus dem Internet passten zum Originalbild: Hier wurde ein Kind missbraucht.

Am 11. August hatte die europäische Polizeibehörde Europol die Aufnahme des Tatorts getwittert, verbunden mit der Frage, wer das Hotel kenne. Der Tweet wurde 5000-mal geteilt. Der Tatort war bald identifiziert, der Kreis der möglichen Täter damit erheblich eingeschränkt.

Europol setzt mit dem Projekt "Stop Child Abuse - Trace an Object" bei der Fahndung nach Missbrauchstätern auf die Hilfe der Massen. Auf ihrer Website veröffentlicht die Behörde Fotos von Gegenständen: Damenstiefel, Verpackungen von Lebensmitteln oder Kinderkleidung. Die Objekte, ausgeschnitten aus Bildern, die Kinderpornografie zeigen, sollen helfen, die Tatorte und somit die Täter zu identifizieren - ohne dabei die Opfer vorführen zu müssen. Seit dem Projektstart im Mai gingen bei Europol bereits 16.000 Hinweise ein.

In dieser Woche sorgte der Fall eines missbrauchten Mädchens aus Niedersachsen für Diskussionen. Kurz nachdem die Polizei sich entschlossen hatte, mit dem Foto der Vierjährigen über Internet und Medien nach Opfer und Täter zu suchen, meldete sich die Mutter des Kindes. Stunden später wurde ihr 24-jähriger Lebensgefährte festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig. Trotz hoher Erfolgsaussichten ist die Fahndung mit Bildern von Minderjährigen die Ultima Ratio im Instrumentarium der Ermittler. Zu hoch ist das Risiko für das Opfer: Was, wenn der Täter es in einer Kurzschlussreaktion ermordet?

