Kindesmisshandlungen in Kalifornien Der Fall der Familie Turpin

Die Kinder wirkten eigentlich zufrieden, sagt der Großvater. Die Mutter hatte ein Traumleben, sagt eine Tante, so schien es zumindest. Irgendetwas stimmte da nicht, sagt eine andere Tante, aber dass es so schlimm sein würde, hätte sie wirklich nicht erwartet.

Schlimm heißt: ein dreckiges, übel riechendes Haus. 13 Geschwister, abgemagert, verängstigt, einige gefesselt, als die Polizei sich am vergangenen Sonntag Zutritt verschafft. Dazu ein Vater und eine Mutter, die nicht wissen, was die Polizei von ihnen will, die offenbar völlig ahnungslos sind, was sie verkehrt gemacht haben. Das ist die Familie von David Allen Turpin und seiner Frau Louise Ann in der Muir Woods Road in Perris, 70 Meilen südöstlich von Los Angeles. Die Horrorfamilie.

Es dauert nicht lange, bis der Schrecken von Perris die Nation aufwühlt, es geschieht in einer Woche, in der sich die Amerikaner mit den kognitiven Fähigkeiten und dem Body-Mass-Index ihres Präsidenten auseinandersetzen. Hubschrauber mit Fernsehkameras knattern über die Dächer der Muir Woods Road, CNN berichtet, Fox News, NBC, irgendwann sperrt die Polizei die Umgebung ab, damit nicht noch mehr Schaulustige, Nachbarn und Journalisten vor das Haus drängen.

13 Geschwister, das jüngste zwei Jahre alt, das älteste 29, alle zwar am Leben, aber ausgemergelt. Es sind keine Pflege- oder Adoptivkinder, die die Turpins großziehen, sondern ihr leiblicher Nachwuchs, zehn Töchter, drei Söhne, alle von Louise, heute 49, zur Welt gebracht. Der Vater der Kinder ist 57 Jahre alt. Eine 15-köpfige Großfamilie ist unter strenggläubigen Christen in den USA nicht ungewöhnlich.

