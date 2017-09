Umstrittene Kirchenaktion Herr Roboter, gib uns deinen Segen

Der Auftrag, den Fabian Vogt vor gut einem Jahr erhielt, lautete: Denk dir etwas Spielerisches aus, etwas Politisches, es darf auch gern ein wenig provokant sein, für die Weltausstellung der Reformation in der Lutherstadt Wittenberg.

Fabian Vogt ist Pfarrer und Kabarettist, ein dem Leben zugewandter Mann, 50 Jahre alt. Als Pfarrer ist er in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zuständig für Kommunikationsprojekte. Er soll die Kirche wieder näher zu den Menschen bringen, soll dafür sorgen, dass die Kirchenbänke wieder voller werden, man kann Vogt also einen Reformator nennen, wie Luther damals. Dass er auch noch Kabarettist ist, ist hilfreich. Seine Reformbemühungen kommen deutlich leichter, unbeschwerter daher als die seines Vorbilds.

Nachdem Vogt den Auftrag bekommen hatte, etwas für die Weltausstellung zu schaffen, musste er nicht lange nachdenken. Er wollte einen Roboter bauen lassen, der Menschen segnet. Das schien ihm ein Projekt am Puls der Zeit zu sein. Die Idee gefiel Vogt sehr. Seine Kollegen und Vorgesetzten sahen das anders. Ihre Reaktion, in ein paar Worten zusammengefasst: huch. Darf man das?

Vogt war sehr zufrieden mit dieser Reaktion. Er ist der Meinung, dass man dorthin gehen muss, wo es wehtut, zumindest ein bisschen, wenn man etwas verändern will. Das sahen seine Kollegen schließlich auch so, und deshalb steht Vogt jetzt auf dem Rasen in Wittenberg, in der Stadtmitte, gleich hinter den roten Backsteinwänden der Exzerzierhalle. Links eine Kirche aus Holz- und Acrylglas, die LichtKirche, ebenfalls für die Ausstellung aufgebaut, und neben Vogt eine Kabine, etwas geräumiger als eine Telefonzelle. In der Kabine steht der Roboter.

