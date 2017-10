Rechtsanspruch auf Krippenplatz Zahlt der Staat für die Luxuskita, wenn es sonst keinen Platz gibt?

Es war viel zu organisieren für die dreiköpfige Familie: der Umzug von Köln nach München, die neue Wohnung, Räume für die Zahnarztpraxis, die die Mutter dort eröffnen wollte - und eine Betreuung für den zweijährigen Sohn.

Sechs Monate im Voraus beantragte die Mutter bei der Stadt München einen Platz. Doch erst zwei Monate vor dem benötigten Termin bot die Verwaltung ihr mehrere Tagesmütter an, die aber nicht die gewünschten Betreuungszeiten hatten. In ihrer Panik suchte die Mutter nach einer privaten Kita und fand auch schnell einen Platz zum Wunschtermin. Kostenpunkt allerdings: monatlich 1380 Euro für die Ganztagsbetreuung, plus 100 Euro Essensgeld.

Da die Stadt München ihrer Pflicht, einen Betreuungsplatz bereitzustellen, nicht rechtzeitig nachgekommen sei, klagten die Eltern für ihr Kind auf sogenannten Aufwendungsersatz. Vor dem Verwaltungsgericht scheiterten sie damit noch. Doch der Verwaltungsgerichtshof (VGH) gab ihnen im Grundsatz recht, wogegen die Stadt Revision einlegte.

Kommenden Donnerstag verhandelt deshalb das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Fall. Ein halbes Dutzend Klagen sind bereits jetzt beim VGH anhängig. Auch für andere Großstädte, wo in großer Zahl Kitaplätze fehlen, dürfte das Urteil relevant werden.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.