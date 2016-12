Kochgenie Nigel Slater "Wackelpudding ist mein Allheilmittel"

Der Begriff Koch allein ist deutlich zu klein für ihn: Slater, 60, hat seit mehr als 20 Jahren eine Essenskolumne in der Sonntagszeitung "The Observer", dazu immer mal wieder eine Show in der BBC. Seine Autobiografie "Halbe Portion" wurde verfilmt, natürlich in Starbesetzung, seine persönlich gehaltenen Rezeptsammlungen lesen sich wie Literatur. Vielleicht nannte ihn Jamie Oliver deshalb "ein gottverdammtes Genie". Slaters neues Kochbuch heißt "Ein Jahr lang gut essen".

SPIEGEL: Mr Slater, Sie sind ein mutiger Mann.

Slater: Wieso?

SPIEGEL: In Ihrem neuen Buch machen Sie ein Geständnis, das es in sich hat.

Slater: Ich ahne, was Sie meinen.

SPIEGEL: Sie schreiben, dass Sie Kuchen und Kekse und Eiscreme essen, Brot und sogar Fleisch, dass Sie Alkohol trinken. Und dann schreiben Sie: "All das nehme ich ohne einen Funken von Schuldgefühlen zu mir."

Slater: Ja, als ich das schrieb, dachte ich mir schon: Das könnte Ärger geben ... - im Ernst: Meine Art zu essen und auch zu kochen ist sehr altmodisch, ich fühle mich manchmal, als würde ich gegen eine Übermacht von Menschen kämpfen, die Essen nicht mögen, die Gründe dafür suchen, Dinge nicht zu essen, statt Gründe, sie zu essen. In unserer heutigen Ernährung geht es viel zu oft um Verzicht.

