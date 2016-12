Rekonstruktion der Silvesternacht Die Nacht der Wölfe

Wolfgang Albers hat sich einen Platz mit dem Rücken zum Tresen ausgesucht. Von hier aus kann er den Raum überblicken, er sieht, wer hereinkommt und wer hinausgeht. Auf den Holztischen im Restaurant des Landesmuseums Bonn stehen Kerzen. Es ist ein Nachmittag im späten November, draußen dämmert es schon.

Fast ein Jahr lang hat Albers geschwiegen. Er hat die Zeitungsberichte gelesen mit der heftigen Kritik am Einsatz der Kölner Polizei in der Silvesternacht. Er ist nach Düsseldorf gefahren und hat vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Aber in den Medien hat er sich nie geäußert seit jenem 8. Januar, an dem er als Kölner Polizeipräsident abgesetzt wurde.

Es hat lange gedauert, bis er zu einem Treffen bereit war. Für den Termin hat Albers eine blaue Krawatte umgebunden. Er hat seine Frau mitgebracht. Er wolle keine schmutzige Wäsche waschen, sagt er. Er will über Verantwortung sprechen.

Das ist ein großer Begriff. Und wenn etwas schiefgelaufen ist, dann hat er viel mit Schuld zu tun. Trifft Wolfgang Albers diese Schuld? Er ist der Einzige, der wegen der Ereignisse der Nacht, die zum deutschen Debakel wurde, seinen Job verlor.

