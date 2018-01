Spanischer König Wie Felipe VI. sein Volk wieder vereinen will

Mein Land ist ein Rechtsstaat." Und das, was in Katalonien geschieht, "ist ein Versuch, die demokratischen Grundlagen unseres Gemeinwesens zu untergraben". In beeindruckend gutem Englisch sprach der fast zwei Meter große König mit den ergrauten Schläfen am Mittwoch zu den Staatsführern und Wirtschaftsgrößen aus aller Welt in Davos.

Die spanische Verfassung sei kein Zierrat, sagte Felipe VI., "sondern der wahre Ausdruck des Willens unserer Bürger und Grundpfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens".

Es war das erste Mal, dass ein spanischer Monarch auf dem Weltwirtschaftsforum auftrat. Seine Botschaft hatte zwei Adressaten: das Volk zu Hause, besonders in Katalonien, dem er in Erinnerung rief, politischer Streit müsse mit demokratischen Regeln und Werten, "die in der Verfassung und in den Gesetzen festgelegt sind", gelöst werden.

Und die internationalen Investoren, die er beruhigen wollte, nachdem es seit dem illegalen Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens Anfang Oktober so aussah, als versinke das Land in politischem Chaos. Erst vor wenigen Tagen hatte der Internationale Währungsfonds Spaniens Wachstumsaussichten herabgestuft.

Nach seinem Auftritt traf König Felipe sich mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem er versicherte, dass er auf die Spanier zählen könne. Auch der Monarch plädierte dafür, dass "Europa sich neu erfindet". Populismus und Nationalismus seien die größten Probleme unserer Zeit.

