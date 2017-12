Sonderbarer Millionendeal Die Bodycam-Posse bei der Bundespolizei

Damals, im Herbst 2016, sah es kurz so aus, als hätte es die Firma Reveal geschafft. Den Millionenauftrag gewonnen. Für Minikameras, mehrere Tausend Stück, die sich Deutschlands Bundespolizisten bald an die Brust klemmen sollen. Eine Kamera als drittes Auge, damit die Beamten im Notfall filmen können, was der Wutbürger vor ihnen so macht: schlagen, kratzen, treten, spucken, pöbeln, beleidigen.

Dazu lief 2016 bei der Bundespolizei ein Alltagstest. Ein Jahr lang sollten Beamte mit den Bodycams auf Streife gehen, in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, in Nordrhein-Westfalen. Und nach der Hälfte der Zeit schrieb nun also im September 2016 ein Polizeidirektor einen Zwischenbericht. Darin stand, dass die Reveal-Kamera aus England sehr geeignet sei, ein zweites Modell im Test dagegen nicht. Hätte die Bundespolizei den Bericht nicht gut weggeschlossen, "Nur für den Dienstgebrauch" - die deutschen Reveal-Vertreter in Plettenberg, Sauerland, hätten was zu feiern gehabt.

Hätten. Hatten sie dann aber doch nicht.

