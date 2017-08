Sparkurs statt Investitionen Wir spinnen, wir Deutschen!

I.

Wenn sich Martin Schulz am 25. September wird fragen müssen, warum auch er die SPD nicht zum Wahlsieg gegen die eiserne Kanzlerin hat führen können, sind Ausreden leicht zu finden: Deutschlands Wirtschaft brummt, der Exportüberschuss ist obszön groß, die Arbeitslosigkeit liegt auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. 44 Millionen Menschen, mehr als je zuvor, gelten als beschäftigt, die Steuereinnahmen "sprudeln" bekanntlich, die "schwarze Null" steht fest gemauert - es wirkt nahezu unmöglich, in einem solchen Land Wechselstimmung herzustellen, hin zu einem neuen Kanzler. Einerseits.

Andererseits hätte man Merkel, Schäuble & Co. mit genau denselben Zahlen auch jagen können. Man hätte dazu ein paar alte sozialdemokratische Fragen so stellen müssen, dass jeder sie wirklich hört, und warum nicht mit einem Schuss Polemik: Wie kann es sein, dass der deutsche Staat ständig mehr Steuern einnimmt - während vielerorts Hallen- und Freibäder schließen müssen? Wie ist es möglich, dass eine Regierung stolz darauf ist, Staatsschulden zurückzuzahlen, wenn im Land nur ein einziges Schulklo verstopft ist? Wenn nur in einem einzigen Kindergarten der Putz bröckelt? Oder wenn nur in einem Altersheim irgendwo im Land noch übler Billigfraß serviert wird?

Es stellen sich viele solcher Fragen, wer einmal mit ihnen anfängt, kann gar nicht mehr aufhören: Wie kann man es sich auf Regierungsbänken gemütlich machen, wenn in Deutschland ganze Regionen darum kämpfen, die primitivste Infrastruktur aufrechtzuerhalten; Brandschutz, Verkehrsanbindung, Grundschulen, Krankenversorgung?

