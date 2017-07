Kolumbien Das zweite Leben von Escobars Auftragskiller

Kürzlich gab es in Medellín mal wieder eine dieser Partys, auf denen sich die Dinge im flackernden Rauch der Nebelmaschinen aufzulösen scheinen. Schwer zu sagen, was Vergangenheit war und was Gegenwart, was Wirklichkeit war und was Fiktion.

Harte Reggaeton-Beats wummerten durch das Koko Bongo, eine kleine, fensterlose Diskothek im Viertel Laureles. An den runden Tischen entlang der Tanzfläche saßen gut angezogene Geschäftsleute, deren vom Rum getrübte Blicke den aufgespritzten Hintern einiger kaum volljähriger Mädchen folgten, die wohl auch Pablo Escobar gefallen hätten, dem berühmtesten aller Drogenbosse. Ein paar Rapmusiker waren da und hippes Filmvolk, das an diesem Abend im Koko Bongo die letzten Szenen eines Mafiastreifens mit dem Titel "Auftragskiller" abdrehen wollte.

Und natürlich Popeye, der Hauptdarsteller. Popeye, der eigentlich Jhon Jairo Velásquez heißt, hat im richtigen Leben als rechte Hand Pablo Escobars mehr als 300 Menschen umgebracht. Jetzt ist er so etwas wie ein Filmstar. Als er im August 2014 nach fast 22 Jahren aus der Haft entlassen wurde, nahm er ein paar Stunden Schauspielunterricht. Nach einer ersten kleineren Rolle in der Netflix-Serie "Alias J.J.", die auf seiner hunderttausendfach verkauften Autobiografie basiert, verkörpert er in "Auftragskiller" nun einen Gangster, der nebenbei eine Disco managt.

Nachdem die letzte Klappe gefallen war, stand Popeye auf der Tanzfläche und hielt ein Mikrofon in seiner Hand. Auf seinem rechten Unterarm war der tätowierte Schriftzug "El General de la Mafia" zu erkennen, auf seinem Hals die Schatten zweier sich kreuzender Berettas. Popeye trug ein weißes Hemd und eine feine Brille, weil er mit seinen 55 Jahren nicht mehr so gut sieht.

