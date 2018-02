SPIEGEL-Leitartikel zum SPD-Entscheid Ja!

In der Politik ist Leidenschaft ein wichtiger Antrieb, selbst die wohltemperierten Gemüter in der Spitzenpolitik können sich ihre Arbeit ohne absoluten Einsatz nicht denken. Und schön wär's, wenn auch die Wähler jederzeit mit Leidenschaft für ihre und damit gegen andere Parteien votierten. Demokratie braucht das Bekenntnis.

Deutschland hat chaotische und leidenschaftliche Monate hinter sich. Selten waren die Protagonisten des politischen Betriebs so gefordert: Verhandlungen über ganze Nächte, Selbstentblößung, Entäußerung. Kommentatoren bekannten sich zu Lagern: hier ein Ja für die Minderheitsregierung. Dort ein Ja für Neuwahlen. Woanders ein Ja zur Bildung einer Großen Koalition. Dass die drei Szenarien jeweils Schwierigkeiten mit sich bringen, ist allen Kommentatoren bewusst.

Am 4. März wird das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag vorliegen. Wofür nun plädieren? So paradox es klingen mag: Dies sind Tage, in denen eine komplizierte Art der Leidenschaft zu exerzieren wäre, eine Leidenschaft für die Pflicht, fürs Notwendige, eine Leidenschaft für das, was den neuen Umständen entsprechend vernünftig wäre. Und das Vernünftigste für Deutschland wäre, wenn sich die Sozialdemokraten trotz aller Nachteile dafür entschieden, nun doch wieder in die Große Koalition zu gehen.

Die Welt ist in Unruhe, im Schlechten wie im Guten: Trump, Brexit, Syrien, Russland, Macrons Pläne für Europa. Deutschland ist gefordert. Sofort.

