Adenauers letzte Jahre "Einfach Freude am spontanen Verkehr"

Am Abend seiner Wiederwahl brach es aus dem 85-Jährigen heraus. Die Deutschen seien "am "Vermodern" die Kirchen auf dem Weg ins Abseits, die öffentliche Moral im Niedergang. Und erst sein voraussichtlicher Nachfolger Ludwig Erhard. "Wenn hier Erhard regiert, dann seid Ihr und Eure Kinder verloren", warnte der Kanzler. Nur er selbst könne den Untergang abwenden: "Ich will bare Macht, um Deutschland zu retten."

Die Szene ist überliefert von Adenauers Sohn Paul, der seinen Tagebucheintrag vom 7. November 1961 mit einer eigenen bangen Frage schloss: "Oh Herr, werden die Christen es noch einmal schaffen?"

Paul war das fünfte von insgesamt acht Kindern Adenauers. Der Theologe und promovierte Volkswirt galt als klügstes unter ihnen. Er war dem Vater besonders zugewandt, der seit dem Tod seiner zweiten Frau im Jahr 1948 lange allein gewohnt hatte. Um 1960 zog der 37-Jährige wieder zu seinem Vater in das Elternhaus in Rhöndorf und erlebte so die letzten Jahre Adenauers als Regierungschef (bis 1963) und CDU-Vorsitzender (bis 1966) aus der Nähe mit.

Zeitweise wirkte Paul als Geistlicher an einer Pfarrkirche, doch wenn möglich begleitete der freundliche Hüne mit der Hornbrille seinen Vater auf Reisen und Empfängen. Sie tauschten sich fast täglich aus, auch über Staatsgeheimnisse.

