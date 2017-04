Undurchsichtiger SS-Richter Der sonderbare Fall des Konrad Morgen

Ein kleines, aber ungewöhnlich schweres Päckchen aus dem Konzentrationslager Auschwitz erregte im Herbst 1943 die Aufmerksamkeit der deutschen Zollfahndung. Die Beamten öffneten den Karton und entdeckten darin drei große Klumpen aus reinem Zahngold. Der Absender, ein Sanitäter des Lagers, hatte die kostbare Fracht an seine Frau adressiert. Da der Mann der SS-Gerichtsbarkeit unterstand, übernahm ein Richter der nationalsozialistischen Elitetruppe den Fall: Konrad Morgen.

Der damals 34-jährige Jurist galt als Experte für alle Formen der Kriminalität im europaweiten Lagersystem der Nazis. Aber dieser Fund überraschte auch ihn, in Auschwitz war er noch nie gewesen, nach ersten Berechnungen musste es sich um das Zahngold von vielen Tausend Menschen gehandelt haben. "Eine natürliche Todesursache", so erklärte Morgen 1964 als Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozess, "konnte hier ja nicht obwalten, sondern die Menschen, die mussten hier ermordet worden sein."

Ihm sei schlagartig klar geworden, dass "dieses damals kaum bekannte Auschwitz ... eine der größten Menschenvernichtungsstätten sein musste, die überhaupt die Welt gesehen hatte", ein "erschütternder Gedanke", wie er gestand. Von nun an habe er nur noch daran gedacht, "was dagegen unternommen werden könnte" - so jedenfalls stellte es Morgen nach dem Krieg dar.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.