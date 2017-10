Schmiergeldskandal bei Airbus Der Gefangene von "Bullshit Castle"

Von Rafael Buschmann, Jürgen Dahlkamp, Dinah Deckstein, Gunther Latsch, Jörg Schmitt und Gerald Traufetter

Tom Enders gehört zu den Menschen, die einen Termin bekommen, wenn sie ihn brauchen. Und diesen Telefontermin brauchte der Airbus-Chef dringend: Am Freitagmorgen vergangener Woche rief er im Bundeswirtschaftsministerium an, um Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) gerade noch rechtzeitig auf schlechte Nachrichten vorzubereiten.

Der SPIEGEL werde in ein paar Stunden mit einer Story über undurchsichtige Geschäfte des Konzerns herauskommen. Geschäfte, für die man sich schon bei britischen Behörden angezeigt hatte. Sollte der Boss des deutsch-französischen Flugzeugbauers gedacht haben, dass Machnig ihm Trost spenden würde, dann hatte er sich getäuscht. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Machnig erinnerte daran, dass Airbus für die Bundesregierung nicht irgendeine Firma ist, sondern ein Vorbild. Ebenjenes Vorzeigeprojekt, mit dem Europa vorführt, wozu es fähig ist - wirtschaftlich, politisch, technisch.

Gerade erst hat die Achse Berlin-Paris mit der bevorstehenden Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom ein Airbus der Schiene geschaffen. Ein Gemeinschaftsunternehmen für Panzer gibt es schon, einen neuen Kampfjet haben Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron im Sommer verabredet. Dann ist da noch der Traum von einem Airbus für das Internet, eine Art europäisches Google oder Apple. Was die Bundesregierung also gar nicht gebrauchen kann, ist ein Airbus der Korruption; mit schwarzen Kassen, Briefkastenfirmen in der Karibik, Schmiergeld für Airlinemanager - jenes Airbus, das nun im SPIEGEL Gestalt annahm.

