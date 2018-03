Forschungsdurchbruch Es ward Licht - und es ward blau

Und es ward Licht. Endlich, nach 180 Millionen Jahren Finsternis. Was muss das für ein Spektakel gewesen sein - auch wenn da natürlich niemand war, der es hätte bewundern können.

Erst jetzt, 13,6 Milliarden Jahre später, scheint es, als hätten sich Zuschauer gefunden. Einem kleinen Astronomenteam ist es offenbar gelungen, mit einer im australischen Outback aufgestellten Radioantenne ein Signal aufzufangen, das vom Zünden der ersten Sonnen nach dem Urknall kündet.

Zwar sahen die Forscher nicht das Licht dieser Sterne selbst, doch immerhin deren Widerschein im allgegenwärtigen Wasserstoffgas. Das Instrument, mit dem diese bahnbrechende Messung gelang, ist verblüffend einfach. Es heißt "Edges", hat gerade einmal zwei Millionen Dollar gekostet, ist ungefähr so groß wie eine Tischtennisplatte und sieht auch so aus. Es scheint also, als handelte es sich hier um einen der seltenen Fälle, in denen mit kleinem Aufwand eine große Entdeckung geglückt ist.

Noch aber gilt es, Zweifel auszuräumen. Die Aufregung unter den Astronomen ist ebenso groß wie die Skepsis. "Wenn es stimmt, dann ist das gleich zwei Nobelpreise wert", sagt der theoretische Physiker Avi Loeb von der Harvard-Universität.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.