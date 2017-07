Neuer Therapieansatz Ein maßgeschneidertes Medikament für jeden Krebspatienten

Neue Technologien krempeln ganze Branchen um. Der SPIEGEL stellt in loser Folge deutsche Unternehmen vor, die das Zeug haben, in der Wirtschaft von morgen eine große Rolle zu spielen.

Der Mann, der eines der größten privaten Biotechunternehmen Europas gegründet hat, kommt mit dem Fahrrad zum vereinbarten Termin, auf die Minute pünktlich, den Helm noch auf dem Kopf, den Rucksack auf dem Rücken. Das T-Shirt, das er normalerweise trägt, hat er allerdings gegen ein Hemd ausgetauscht.

Ugur Sahin, 51, macht nicht viel Aufhebens um sich und sein Unternehmen. Biontech hatte bis vor drei Jahren nicht einmal eine eigene Website. Sahin sieht sich in erster Linie als Wissenschaftler. Unternehmer wurde er fast wider Willen - aus reiner Notwendigkeit, um seine Forschung zu finanzieren und am Ende auch in bezahlbare Produkte umzusetzen.

Wäre es nach ihm und seiner Frau Özlem Türeci gegangen, hätten sie beide ihren großen Traum lieber an der Uni verwirklicht: den Krebs an der Wurzel zu bekämpfen.

Heute leiten Ugur Sahin und Özlem Türeci mit Biontech und Ganymed zwei der bedeutendsten Biotechunternehmen des Landes. Dass beide Kinder türkischer Einwanderer sind, macht ihre Geschichte noch fantastischer - und diese Geschichte hat, davon ist Sahin fest überzeugt, gerade erst begonnen.

Am Mittwoch veröffentlichte Biontech in der Wissenschaftszeitschrift "Nature" Ergebnisse einer Studie, die den personalisierten Krebsimpfstoff des Unternehmens erstmals am Menschen testete. Mit positivem Ergebnis: Von 13 behandelten Hochrisikopatienten mit Melanom war die Mehrheit nach 23 Monaten weiterhin tumorfrei.

