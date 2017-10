Neuer Gasantrieb Wie die Kreuzfahrt-Stinker endlich sauber werden

Wie ein Zeppelin schwebt er ein, der silbrig glänzende Gastank. Zentimeterweise wird er vom Laufkran der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde in den stählernen Rohbau der "Aida nova" abgesenkt. Der zylindrische Behälter erscheint im Maßstab verrutscht, zu groß geraten für seine Umgebung; dabei handelt es sich noch um den kleinsten von drei Tanks.

Mit einer Länge von bis zu 35 Metern und einem Durchmesser von 8 Metern nähmen sie das Vierfache des Volumens eines vergleichbar gehaltvollen Diesel- oder Schweröltanks ein, sagt Neptun-Geschäftsführer Raimon Strunck.

Erdgas, selbst in der dichtesten Speichermethode bei minus 162 Grad Celsius in flüssiger Form, verträgt sich nicht gut mit dem knappen Raum, der auf Kreuzfahrtschiffen herrscht. Jeder Kubikmeter ist heilig für eine Bespaßungsindustrie, die, zwischen Bordwänden gefangen, das Gaudium ohne Grenzen erschaffen will, die neben Tausenden Passagieren auch Schönheitsfarmen, Klettergärten und Brauereien spazieren fährt. Der Erdgasantrieb fordert durchaus Opfer, jedoch zu einem hehren Zweck. Neptun-Chef Strunck spricht von einem "Leuchtturmeffekt".

Es geht um die Generalreinigung einer Branche, die beharrlich prosperierend in die ökologische Bredouille steuerte: Schiffe sind die Dreckschleudern des Transportwesens - und zugleich die Dreckfresser. Ihre Motoren verbrennen den Bodensatz der Raffinerien: einen teerigen Brei, Schweröl genannt. Es enthält mehr als 3500-mal so viel Schwefel wie der Dieselkraftstoff für Pkw.

