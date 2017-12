Tatort Packstation Wie Kriminelle über DHL und Co. ihr Geschäft organisieren

Es gab diesen einen Moment, als der Täter von der virtuellen in die reale Welt gewechselt sein muss, als er ein Fach an der Packstation in Potsdam-West öffnete und sein Paket hineinlegte, versehen mit Nägeln in einer Blechbüchse, die an Batterien angeschlossen war, adressiert an eine Apotheke in Potsdam. Danach verschwand er in den frühen Morgen, es war der 30. November, ein Donnerstag. Seitdem der Fall des DHL-Erpressers bekannt wurde, beäugen die Deutschen mit Argwohn jedes Paket, das bei ihnen ankommt. Es könnte ja eine Bombe darin sein.

Es ist dieser eine Moment, für den sich die 59 Ermittler der "Besonderen Aufbauorganisation Quer" von Brandenburgs Polizei besonders interessieren. Denn während der Erpresser im Netz anonym vorgegangen war, könnte er oder ein möglicher Helfer in der realen Welt Spuren hinterlassen haben, am Paket oder an der Packstation, die für seine Tat ein wichtiges Mittel war.

Rund 3400 Packstationen gibt es in Deutschland, im nächsten Jahr sollen Hunderte neue Automaten dazukommen. Sie sind nicht nur für Berufstätige interessant, die zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Lieferungen dort abholen oder abgeben können. Sie sind auch bei Kriminellen beliebt, als Umschlagsplatz für illegale Waren. Das Bundeskriminalamt meldet eine "steigende Tendenz" bei Ermittlungsverfahren, in denen Packstationen eine Rolle spielen.

