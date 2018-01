Bitcoin-Nachfolger Warum VW, Bosch und Björk jetzt ihr eigenes Geld erfinden

Wenn die Digitalchefs deutscher Konzerne über die Zukunft philosophieren, dann kommen sie über kurz oder lang auf vier Buchstaben zu sprechen. "Iota" lautet das Kürzel, dahinter verbirgt sich die Idee eines jungen Mannes aus Südtirol.

Er heißt Dominik Schiener, ist gerade 22 geworden und stammt aus Lajen, einer Gemeinde im Eisacktal. Sein Vater ist Maurer, die Mutter Köchin. Mit der Hornbrille, den Fred-Perry-Turnschuhen und seinem jungenhaften Äußeren wirkt Schiener wie ein Drittsemester im Firmenpraktikum.

Doch Schiener ist alles andere als ein naseweiser BWL-Student. Er gehört derzeit zu den gefragtesten Gesprächspartnern der Industrie. IT-Manager gieren danach, ihn zu treffen. Schiener hat Großes vor. Er will einen neuen Standard setzen.

Viele Betriebe arbeiten daran, ihre Maschinen, Geräte oder Fahrzeuge miteinander zu vernetzen, es entsteht das "Internet der Dinge", kurz: IoT. Was bisher fehlt, ist eine einheitliche Technologie, mit der Transaktionen und Bezahlvorgänge abgewickelt werden können.

Und hier kommt Iota ins Spiel - Schiener hat die Technik gemeinsam mit drei Kollegen in Berlin entwickelt. Mit ihrer Hilfe sollen Maschinen unterschiedlicher Unternehmen ihre Geschäfte demnächst automatisch abwickeln können. Iota soll Industriestandard werden, so der kühne Plan, soll zum "Rückgrat der Maschinen-Ökonomie" werden, so Schiener. Dann könnte ein autonomes Elektroauto, ausgestattet mit digitaler Brieftasche, eigenständig die günstigste Ladesäule ansteuern und selbstständig den Strom in einer Computerwährung ähnlich dem Bitcoin bezahlen, dem Iota-Token, versteht sich.

