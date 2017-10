Kuba Lebt Che?

Der berühmteste Guerillero der Welt leuchtet in der Sonne, sandgestrahlt und mit Spezialwachs behandelt. Die fast sieben Meter hohe Statue Che Guevaras auf dem Platz der Revolution in der Stadt Santa Clara ist pünktlich zu Guevaras 50. Todestag restauriert, und der legendäre Schlachtruf auf dem Sockel glänzt wieder: "Hasta la victoria siempre!"

Hier, in Santa Clara, hatte er mit einem tollkühnen Überfall auf einen Waffentransport des Batista-Regimes im Dezember 1958 den Weg der Revolutionäre um Fidel Castro nach Havanna frei gemacht. Am 9. Oktober 1967 wurde der "Che" in Bolivien erschossen. Seine sterblichen Überreste und die seiner Mitstreiter ruhen seit 20 Jahren unterhalb der Bronzestatue.

Ein Deutscher hat das Denkmal nun aufpoliert: Michael Diegmann, 44, Unternehmer aus Thüringen. Jeden Buchstaben auf dem Sockel hat er von Hand gereinigt. Die Kosten in Höhe von 70.000 Euro hat er aus eigener Tasche bezahlt. "Es ist mein Dankeschön an einen Ausländer, der sein Leben für Kuba gegeben hat", sagt er.

Diegmann ist Restaurationsspezialist und schon seit zehn Jahren auf Kuba tätig. Er hat den vom Salzwasser zerfressenen Bordstein der berühmten Promenade Malecón in Havanna mit einem Spezialbelag geschützt. Seine Firma restauriert auch die Fassade des Kapitols, den historischen Sitz des Parlaments. Die Reinigung der Che-Statue wurde zu seiner "fixen Idee", sagt Diegmann. Er sagt, er wähle CDU und Revolutionsromantik sei ihm fremd. "Aber Ches Versuch, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, ist für mich auch heute noch ein Vorbild - egal, wie man sonst zu ihm steht." Doch wie steht es um Kuba?

