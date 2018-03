Kulturgeschichte Wie aus den Deutschen ein Volk von Sparern wurde

Hätte die Sparsamkeit in Deutschland in der Vergangenheit einen schlechteren Ruf gehabt und die Verschwendung einen besseren - wäre die Weltgeschichte dann vielleicht ganz anders, weniger katastrophal verlaufen?

Im Deutschen Historischen Museum in Berlin beginnt in der kommenden Woche eine große Ausstellung, sie erzählt die Entwicklung des Sparens als "Geschichte einer deutschen Tugend".

Das mit der Tugend ist allerdings sarkastisch gemeint.

In der Schau, bei der Lektüre des Kataloges lernen die Besucher viel über dieses Land, vielleicht erfahren sie sogar einiges über sich selbst. Denn wer hier aufwächst, wer hier lebt, den prägt das Thema Sparsamkeit, ob er will oder nicht, es hat sich vor langer Zeit ins kollektive Unterbewusstsein geschlichen und dieses nie wieder verlassen. Das Sparen habe sich, so heißt es im Museumsjargon, habitualisiert, sei zur allgemeinen Gewohnheit geworden.

Wie aber zeigt man das, und wie zeigt man auch das Abgründige daran? Man sieht in der Schau Sparbüchsen aus den Jahren des Ersten Weltkriegs und gestaltet in der Form von Artilleriegeschossen. Außerdem ein Sparbuch aus Theresienstadt, mit dem die Nazis einst für Abgesandte des Internationalen Roten Kreuzes den Anschein erwecken wollten, dieses Konzentrationslager sei eine durchschnittliche Siedlung - die wie jede normale Stadt eine Sparkasse besitzt. Eine Sparkasse! Wer wird da noch argwöhnisch?

