Kurt Schrimm über NS-Verbrechen Haben Sie je einen Nazi-Täter erlebt, der bereut hat?

Kurt Schrimm, 68, ermittelte bereits als junger Staatsanwalt gegen bekannte NS-Täter. Um den in Argentinien untergetauchten SS-Oberscharführer Josef Schwammberger zu überführen, vernahm er weltweit 150 Zeugen. Schwammberger war Getto-Kommandant in Przemysl im deutsch besetzten Polen gewesen. 1992 wurde er wegen Mordes verurteilt. In Schrimms nun erscheinenden Memoiren ("Schuld, die nicht vergeht. Den letzten NS-Verbrechen auf der Spur". Heyne; 400 Seiten; 22 Euro) sind allerdings auch Niederlagen verzeichnet: NS-Prozesse zum Beispiel, die mit Freisprüchen ausgingen, weil die betagten Zeugen der Befragung des Gerichts nicht standhielten.

Im Herbst 2000 wurde Schrimm zum Leiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg ernannt. 15 Jahre lang führte er die Ermittlungsbehörde. Zu seinen spektakulärsten Fällen zählte der Prozess gegen den Sobibór-Wachmann John Demjanjuk, den Staatsanwälte aus Schrimms Team vorbereitet hatten. Das Urteil löste eine Ermittlungswelle aus. 2015 ging Schrimm in den Ruhestand. Aber die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen ist noch nicht beendet.

Antin Mauritz / GAMMA / STUDIO X NS-Verbrecher Schwammberger (r.) am Flughafen Stuttgart 1990: "Hitler war sein Gott"

SPIEGEL: Herr Schrimm, Sie haben als Staatsanwalt prominente Nazitäter wie Josef Schwammberger oder John Demjanjuk vernommen. Was waren das für Menschen, welches Bild haben Sie gewonnen?

Schrimm: Schwammberger hat vor und nach dem Krieg keiner Fliege etwas zuleide getan. Ich habe ihn sechs Tage lang befragt. Am Anfang sollte er erst mal aus seinem Leben erzählen, und nach dem ersten Tag sagte meine Sekretärin, die alles auf der Schreibmaschine mitschrieb: "Du musst dich irren, das ist kein Massenmörder. Das ist ein netter alter Mann." Als ich ihn dann über seine Rolle im Krieg ausfragte, wurde das Gespräch schon frostiger. Er wollte sich an gar nichts mehr erinnern und bestritt alle meine Vorhaltungen. Am Ende sagte dieselbe Sekretärin: "Bin ich froh, dass ich dem hier begegnet bin und nicht im Getto."

SPIEGEL: Aber was hat er Ihnen entgegnet, wenn Sie ihm die Morde im Getto Przemysl vorgehalten haben?

Schrimm: Das sei ein Komplott. Dabei hatte ich 150 Zeugen.

SPIEGEL: Und was hat er darauf erwidert?

Schrimm: Mehrere Augenzeugen hatten mir zum Beispiel erzählt, dass er im Getto einen Rabbiner erschossen hatte, weil der am Jom-Kippur-Fest nicht arbeiten wollte. Also habe ich Schwammberger erklärt: Ich habe einen Zeugen aus Australien, einen aus Haifa und einen aus Toronto. Die haben sich nach Auflösung des Gettos nie wiedergesehen, die können kein Komplott geschmiedet haben. Darauf hat er gesagt: "Dann haben die das eben schon im Getto abgesprochen."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.