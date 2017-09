Posse um Lufthansa-Wrack Die Entführung der "Landshut", zweiter Teil

Was für ein Zufall! Es ist ein Donnerstag Ende Juli, als Thomas Liebelt beobachtet, wie ein kleiner Herr mit Sonnenbrille auf sein Sylter Ferienhaus zustapft. Es ist der Vizekanzler, der mit Familie und Personenschützern vom Strand kommt.

Ausgerechnet Sigmar Gabriel. Am Morgen, beim Brötchenholen, hat Liebelt die Schlagzeile entdeckt. Sie haut ihn fast um. Gabriel, der in der "Bild"-Zeitung seinen neuesten Knaller bekannt gibt. Wie er, der Außenminister, das Wrack der Lufthansa-Maschine "Landshut" nach Deutschland holen werde. Die legendäre Maschine also, die 1977 von palästinensischen Terroristen entführt wurde und nun schon seit Jahren in Brasilien vor sich hin rottet.

Der Flieger solle zerlegt, restauriert und dann in Friedrichshafen am Bodensee im Dornier-Museum ausgestellt werden, meldet das Blatt. Friedrichshafen? Liebelt kann es nicht glauben. Er kommt aus Flensburg, er ist wohlhabend, er sammelt Flugzeuge, er hat dem Auswärtigen Amt schon vor Monaten Pläne für ein Museum in seiner Stadt geschickt und sich bereit erklärt, die Baukosten von mehr als zwei Millionen Euro zu übernehmen. Warum also Friedrichshafen?

"Herr Gabriel", sagt er, "haben Sie mal eine Minute Zeit?" Der Minister weicht mit dem Kinderwagen zurück, die Personenschützer werden unruhig. "Ich bin der Spinner, der die ,Landshut' nach Flensburg holen wollte", sagt Liebelt, "können Sie mir mal erklären, wie die Entscheidung zugunsten von Friedrichshafen zustande gekommen ist?"

