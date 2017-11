Magersucht Meine irre Angst vor Kalorien

Ist es eine gute Idee, einer Essgestörten Schokolade mitzubringen? Sie zögert kurz, dann sagt sie Ja und nimmt die Pralinen an. Sarand ist 29, 1,65 Meter groß und wiegt heute 52 Kilogramm - ein Erfolg. Es waren schon mal 39 Kilo. Magersucht trifft viele Mädchen in der Pubertät, aber nicht nur - auch Jungen, auch Frauen, auch Männer. Auf fast eine halbe Million schätzt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Zahl der Betroffenen. Die Barmer Ersatzkasse registrierte innerhalb von vier Jahren einen Zuwachs von über 50 Prozent. Warum ist das so? Was hilft? Die Berlinerin Larissa Sarand hat erst in ihrem Blog darüber berichtet, nun in einem Buch. Ihr Tonfall: sarkastisch, manchmal zynisch, mit Blick für Komik in der Katastrophe. Es ist eine ungewöhnliche Sicht auf den Kampf mit einer Krankheit, die den Menschen zu einem "Skelett auf zwei Beinen" macht - und diejenigen, die es mitansehen müssen, zum Verzweifeln bringt.

SPIEGEL: Frau Sarand, bald ist Weihnachten. Für Magersüchtige eine harte Zeit.

Sarand: Ja. Die ganzen Nüsse, Plätzchen, Schokolade - besinnlich ist da gar nichts. Überall lauert der Feind.

SPIEGEL: Sie haben Erfahrung mit diesem Feind. Wie kommen Sie durch, ohne etwas zu essen? Bei Bürofeiern zum Beispiel?

Sarand: Man wird kreativ als Magersüchtige. Ich hatte immer meine XXL-Strickjacke dabei, die mit den großen Taschen. Darin kann das Essen verschwinden.

SPIEGEL: Das funktioniert?

ANZEIGE Larissa Sarand:

Friss oder stirb Wie mir die Magersucht auf den Magen schlug und ich ihr ins Gesicht Schwarzkopf & Schwarzkopf; 224 Seiten; 9,99 Euro

Sarand: Ja. Die Menschen sind nicht aufmerksam. Wer kein Problem mit dem Essen hat, achtet nicht darauf, ob der andere etwas isst. Ich schaffe es, an einer Tafel mit zwölf Personen keinen einzigen Bissen zu mir zu nehmen. Es fällt einem immer etwas ein. Wenn man gezwungen ist, im Restaurant essen zu gehen, dann sucht man sich eines mit großen Salatbeilagen.

SPIEGEL: Weil Salat nicht so dick macht.

Sarand: Nein! Weil Sie alles, was verboten ist - Käse, Reis - darunter verschwinden lassen können. Private Einladungen meiden Sie, wenn es geht. Wenn nicht, suchen Sie sich das Stück Kuchen mit den wenigsten Kalorien heraus. Das essen Sie halb auf. Und danach wird kompensiert.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.