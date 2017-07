Geschichte einer Liebe 10.000 Kilometer bis zum Heiratsantrag

Am 31. Mai dieses Jahres lief der US-Amerikaner Slava Koza mit schmerzenden Knien und geschwollenen Füßen über eine Rhonebrücke, die Frankreich und die Schweiz verbindet. In der Tasche trug er einen Ring. Koza war 10.123 Kilometer gelaufen. Er sei so erschöpft gewesen, dass er kaum denken konnte, sagt er. Er wusste, egal was jetzt kommt, dieser Tag würde das Ende seiner Reise sein.

Slava Koza, 33, ist studierter Betriebswirt und arbeitet als Schachlehrer für Kinder in New Jersey. Er erzählt diese Geschichte am Telefon. Es ist schwierig, ihn zu verstehen, weil er gerade joggt.

Es ist acht Jahre her, da sagte Kozas Mutter, bei der er lebte, sie habe im Bus eine Frau kennengelernt, die eine Tochter habe, die auch ledig sei, eine Ballerina vom New York City Ballet, und "dann gab sie mir die Telefonnummer, damit wir uns mal treffen können". Koza traf die Ballerina in einem Restaurant. Sie fand ihn seltsam, weil er beim Sprechen dauernd die Tischplatte ansah. Schachlehrer eben. Sie schauten im Kino den Film "Der Informant!" und umarmten sich zum Abschied. Koza sagt, er habe "wenig von dem Film mitbekommen".

Ihm gefiel diese Balletttänzerin, ihr Name war Alina Dronova. Er mochte ihre Offenheit, dass sie von ihren Gefühlen erzählte, dass sie aus einem Staat der ehemaligen Sowjetunion kam wie er, der in Moldawien geboren wurde. Er schrieb ihr, er wolle sie wiedersehen. Sie antwortete nicht. Nach einiger Zeit schrieb sie, vielleicht könnten sie Freunde sein. Freunde.

Koza erzählt, er habe sich "die Frage gestellt, warum mich das so schmerzt". Er traf andere Frauen, verglich sie mit Alina und kam zu dem Schluss, dass keine so gut war wie sie, es musste also Liebe sein.

