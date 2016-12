Wüstenkrieger Lawrence Der Verrat an den Arabern

Ein Mann kann sich ohne Weiteres zugrunde richten; aber wie abscheulich, dass sich die Unschuld und die Ideale der Araber meinem schmutzigen Dienst fügen sollten, auf dass ich beides zugrunde richte.

Das Ziel, das Lawrence von Arabien im September 1917 unbedingt erobern wollte, ist ein kleiner sandfarbener Säulenbau der sich in die fahle Wüste duckt. Um ihn herum stehen heute ein paar Flachbauten und Zelte: die Siedlung Mudawwara. Nur wenige Kilometer südlich von hier verläuft eine jener Grenzen, welche die Kolonialherren zu Lawrence' Zeiten kreuz und quer durch den Nahen Osten zogen. Sie trennt diesen Teil der Wüste, der nun Jordanien heißt, von jenem dahinter, der heute Saudi-Arabien genannt wird.

Der Scheich von Mudawwara, in traditionell weißem Gewand mit rot-weiß karierter Kopfbedeckung, schreitet auf das verwitterte Gebäude zu, dann bleibt er in respektvollem Abstand stehen. Er möchte die Familien nicht stören, die sich in der Ruine angesiedelt haben. Ein Hauch von Schatten wäre jetzt eine Gnade, Schutz vor der gierigen Wüstenhitze, die jeden verschlingt, der sich ihr aussetzt. Nur den Scheich nicht, natürlich - er blinzelt entspannt in die Sonne.

Khaled Suleiman al-Atoun, 54, ist der Anführer des Stammes der Atoun, die seit Generationen in dieser Region leben. "Mein Großvater hat an Lawrence' Seite gegen die Türken gekämpft", erzählt er. "Hätte ich zu jener Zeit gelebt, hätte ich wohl auch mitgemacht - angesichts all der Versprechen, mit denen die Araber damals in den Aufstand gelockt wurden."

