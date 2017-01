Lebensmittelkauf im Netz Mmmh, lecker Steak aus'm Paketshop

Der Fleischshop bietet höchste Genüsse. Mit ein paar Clicks landen zwei trockengereifte Schwarzfederhühner, dazu Wagyu-Steaks und Wagyu-Burger im Warenkorb. Nach wenigen Minuten sind alle Formalitäten erledigt, und dem Versand durch den Spezialitätenhändler steht nichts mehr im Weg.

Geliefert werden soll an einen Paketshop, zur Abholung im Laufe des Tages. Doch dann geht etwas schief. Der Händler schickt die Ware stattdessen an die Rechnungsadresse, nur durch Zufall ist dort gerade jemand zu Hause. Sonst hätte das Festessen verschoben werden müssen.

Frischfleisch im Internet? Kühlware per Post? Was sich zunächst wie ein Widerspruch anhört, findet offenbar immer mehr Fans. "Gerade Produkte für besondere Anlässe werden gern im Internet bestellt", sagt die Handelsexpertin Julia Miosga vom Branchenverband Bitkom.

Der Versand von frischen Lebensmitteln hat allerdings Tücken, wie eine neue Untersuchung der Verbraucherzentrale Brandenburg zeigt.

Demnach versenden mehr als 170 Onlineanbieter überregional Produkte wie Fleisch, Fisch, Obst oder Käse. 80 Prozent der Shops seien Fach- und Spezialitätenhändler, die Waren anbieten, "die für gewöhnlich nicht in den Auslagen der Supermärkte zu finden sind", sagt Kirsti Dautzenberg, Leiterin des Projekts "Marktwächter" der Verbraucherzentrale.

32 Händler, vom Internetsupermarkt bis zum Biometzger, hat Dautzenberg im September per Stichprobe ausgewählt und anonym getestet. Fünf Tage lang nahm sie die Sendungen in ihrer Wohnung an und prüfte gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Zustand und Frische. Ergebnis: Der Onlinehandel mit Frischeprodukten sei "professionell und keine Nische mehr", es gebe aber auch deutliche "Schwächen".

