SPIEGEL-Leitartikel Das Ende des Deutschland-Kartells

Es gibt, in den USA, Vorbilder für beide Wege, den richtigen und den fürchterlichen. In der amerikanischen Wirtschaftslehre werden die Geschichten von Johnson&Johnson und Ford erzählt.

Beim Pharmakonzern Johnson&Johnson hatte der oberste Chef James Burke 1979 rund 20 Manager in seinem Büro versammelt und sie daran erinnert, dass es ein Firmenmanifest namens "Our Credo" gebe, das ethisches Handeln festschreibe. "Wenn wir nicht danach leben, lasst es uns von der Wand reißen", hatte Burke gesagt. 1982 wurde Gift im Johnson-&-Johnson-Schmerzmittel Tylenol entdeckt. Innerhalb weniger Stunden wurden sämtliche mutmaßlich heiklen Produkte zurückgerufen und die Kunden öffentlich gewarnt, hundert Millionen Dollar waren verloren. Der Chef wurde nicht gebraucht, er saß im Flugzeug, und als er landete, waren alle Entscheidungen getroffen.

Bei Ford fanden in den Siebzigerjahren Ingenieure heraus, dass ihr Pinto in Flammen aufging, wenn er von hinten angefahren wurde. Die Techniker empfahlen den Rückruf, zweimal entschieden sich die Chefs dagegen. Es kamen die Unfälle, mindestens 27 Tote, die Prozesse. Denn wie so viele Firmen (oder Parteien) hatte Ford ein Drehbuch für Krisenfälle gehabt: Wenn ein konkretes Bauteil defekt sei, müsse es ausgetauscht werden. Die Wirklichkeit hatte nicht zum Leitfaden gepasst: Es gab kein defektes Bauteil, nur einen schlecht geschützten Tank, darum Explosionen. Und die Hilflosigkeit. Richtig oder fürchterlich: Auch die deutsche Autoindustrie hatte (und hat) zwei Optionen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.