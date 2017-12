Neue Biografie über Leonid Breschnew "Er fand, er sehe aus wie Alain Delon"

DER SPIEGEL / Johannes Arlt

Susanne Schattenberg, 48, lehrt osteuropäische Geschichte an der Universität Bremen. Für ihre Biografie "Leonid Breschnew. Staatsmann und Schauspieler im Schatten Stalins" hat sie Breschnews Notizbücher ausgewertet und in vielen ehemals sowjetischen Archiven recherchiert.

SPIEGEL: Frau Professorin Schattenberg, Leonid Breschnew hat 18 Jahre lang die Sowjetunion regiert, er gilt als eher langweiliger Funktionär und Kalter Krieger. Warum haben Sie sich ausgerechnet mit diesem Mann so gründlich beschäftigt?

Schattenberg: Weil das, was Sie sagen, so nicht stimmt. Breschnew hat viel bewegt, er hat die Gesellschaft nach Stalins Terror und Chruschtschows Reformchaos befriedet und jenen kleinen Wohlstand geschaffen, für den viele Russen ihn noch heute verehren. Was zunächst als Stabilität angesehen wurde, wird erst jetzt als Stagnation und Niedergang bewertet. Wenn wir heute über die Sowjetunion sprechen, meinen wir jene der Breschnew-Ära.

SPIEGEL: Die Westdeutschen empfanden ihn damals als Bedrohung, weil er die Sowjetunion mit SS-20-Raketen hochrüstete und 1979 in Afghanistan einmarschierte.

