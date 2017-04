Lidl-Gründer Schwarz Der König von Heilbronn

In den ersten Tagen dieses Jahres, vor aller Augen, geschah etwas, das zum Schlimmsten zählt, was Heilbronner Bürger sich vorstellen können: Dieter Schwarz war verärgert. Mitschuldig war ein nackter alter Mann im Schnee.

Der Vorfall ereignete sich in der Festhalle Harmonie, beim Neujahrskonzert des Württembergischen Kammerorchesters. Serviert wurde Erbauliches und Gefälliges; Brahms, Johann Strauss. Doch Madeleine Landlinger, seit September 2015 Intendantin des Orchesters, zu kurz, um vorauseilenden Gehorsam als Grundhaltung zu verinnerlichen, hatte es darauf angelegt, dem Publikum etwas zuzumuten: moderne Videokunst.

Über mehrere Leinwände huschten Fabelwesen, Jäger und Hasen. Blitze zuckten, die Augen eines Kleinkinds wurden eingeblendet sowie besagter entblößter Senior. Manche der vorwiegend älteren Zuschauer waren so verstört, dass sie den Abend nur noch mit geschlossenen Augen über sich ergehen ließen.

Besonders pikiert war das Ehepaar in Reihe 5, Mitte, Franziska und Dieter Schwarz. In der Pause marschierten sie zur Intendantin und bekundeten so deutlich ihr Missfallen, dass jeder es mitbekam.

