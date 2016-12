Liebe Die Sehnsuchenden

Dieser Beitrag gehört zu den meistgelesenen SPIEGEL-Plus-Texten 2016

Der Männerfriedhof misst wenige Quadratzentimeter. In einer Handtasche lässt er sich bequem transportieren.

Wenn Luisa P. die Erinnerung an den blonden Polizisten, den aufdringlichen Barkeeper und diese vielen Typen mit Bart lebendig werden lassen will, muss sie nur das Fotoarchiv auf ihrem Smartphone öffnen. Verewigt als Schnappschuss, sind dort die Verflossenen der 28-Jährigen begraben. Einige der Männer schauen nachdenklich in die Ferne, einer posiert selbstverliebt vor dem Spiegel, ein anderer liegt halb nackt am Strand.

Wie viele Männer in den vergangenen Jahren an ihr Herz geklopft haben, kann die Bürokauffrau aus Potsdam nicht genau sagen. Die Diagnose ihrer Freunde lautet "Liebes-ADS". Was das sein soll? Luisa sagt: "Man möchte sich so gern auf einen Menschen, einen potenziellen Partner, konzentrieren - aber die Aufmerksamkeit hält einfach nicht an."

In Befragung um Befragung sagen junge Menschen, wie wichtig ihnen eine feste Partnerschaft und die Verankerung in einer Familie sind. Doch die neuesten Zahlen zur Partnerlosigkeit in Deutschland zeigen eine weniger romantische Realität: In der Gruppe der 25- bis 35-Jährigen hat sie einen neuen Höchststand erreicht. Während die Sehnsucht nach Liebe wächst, sinkt die Haltbarkeit von Beziehungen. Singles wie Luisa P. haben ständig aufs Neue ein klopfendes Herz, aber keinen, der darin Platz findet. Warum nur?

