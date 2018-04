Zeitgeschichte Die seltsame Verbindung zwischen François Mitterrand und Saddam Hussein

Als Dieter Blötz, Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), am 9. Mai 1974 zum wöchentlichen Rapport im Kanzleramt in Bonn eintraf, herrschte dort gedrückte Stimmung. Der beliebte Kanzler Willy Brandt hatte zwei Tage zuvor seinen Rücktritt erklärt; Brandts Parteireferent war als DDR-Spion enttarnt worden. Lange sprach Blötz mit Kanzleramtschef Horst Grabert über die Spionageaffäre.

Dann wandten sich die beiden Männer einer "Besonderen Meldung" des BND vom 2. Mai zu, die in normalen Zeiten oben auf der Tagesordnung gestanden hätte. Der BND hatte die Telekommunikation zwischen dem Außenministerium in Bagdad und der irakischen Botschaft in Paris abgefangen und berichtete, dass irakische Diplomaten "eine Million Dollar für Wahlkampf an Mitterrand auszahlen" sollten.

Gemeint war François Mitterrand, der Sozialist, der zehn Tage später bei den Präsidentschaftswahlen gegen den Liberalen Valéry Giscard d'Estaing antreten sollte. Der Vorgang sei "unglaublich", so empörte sich Grabert über die Irak-Connection Mitterrands und schlug vor, dessen Konkurrenten Giscard zu informieren. Den französischen Auslandsgeheimdienst hatte bereits der BND in Kenntnis gesetzt.

BND-Mann Blötz machte sich nach dem Gespräch einen Vermerk; er trägt die Tagebuch-Nummer 130/74 und liegt dem SPIEGEL und dem französischen Onlinemagazin Mediapart vor. Und obwohl nur ein kleiner Teil des Dokuments von irakischen Spenden handelt, wirft es einen großen Schatten auf Mitterrand.

