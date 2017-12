Mutmaßlicher Drahtzieher vor Gericht Warum so viele Senioren auf den Enkeltrick reinfallen

Waltraud und Heinz Rosche (Name geändert) hatten länger nichts mehr von ihrem alten Bekannten Erik Höfer (Name geändert) aus Castrop-Rauxel gehört. Früher hatten sie in Höfers Fotostudio gearbeitet, aber als Rentner trafen sie ihn nur noch gelegentlich auf Geburtstagen.

Trotzdem zögerte Waltraud Rosche nicht, als Höfer eines Tages anrief und von seinen Geldsorgen erzählte. Er brauche dringend 30.000 Euro. Für den Kauf einer Immobilie, es müsse schnell gehen, am nächsten Montag überweise er ihr das geliehene Geld zurück. Es war Freitag, der 29. November 2013, gegen 11 Uhr.

Heinz Rosche machte sich sofort auf den Weg, um dem alten Bekannten zu helfen. Um 12.45 Uhr kehrte er mit allem Bargeld zurück, das er auf der Stadtsparkasse lockermachen konnte, immerhin 20.000 Euro.

Er selbst könne leider nicht vorbeikommen, hatte Höfer am Telefon gesagt. Aber sein Architekt, Herr Schmidt, könne das Geld abholen. Und so geschah es. Wenig später stand ein Mann in brauner Kunstlederjacke mit grauem Kragen vor ihrer Tür. Herr Schmidt habe "mit leichtem Akzent" gesprochen und "wie ein Osteuropäer" ausgesehen, erinnerte sich Waltraud Rosche im Nachhinein.

Herr Schmidt fragte noch, ob sie denn auch Schmuck oder Wertgegenstände zu Hause hätten. Zu ihrem Glück verneinten die Rentner das. Dann übergaben sie dem ihnen wildfremden Mann 20.000 Euro ihres Vermögens. Wenig später schöpften sie Verdacht und riefen ihren Bekannten aus dem Fotostudio an. Der war überrascht und versicherte, sie nie um Geld gebeten zu haben. Die Tochter des Paares verständigte daraufhin die Polizei.

