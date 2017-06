Großbritannien Was Brexit, Terror und Hochhausbrand miteinander zu tun haben

Man kann es natürlich Pech nennen, was den Briten zuletzt widerfahren ist. Vier Terroranschläge in drei Monaten, ein Hochhausbrand mit rund 80 Toten, eine verrückte Wahl, die eine paralysierte Regierung zurückgelassen hat - und das alles unmittelbar vor den Brexit-Verhandlungen, welche die Zukunft des Landes auf Jahrzehnte hinaus bestimmen werden. Eine zufällige Kette von Ereignissen, die nichts miteinander zu tun haben, so scheint es. Aber es scheint eben nur so.

Tatsächlich sind der Terror, der Hochhausbrand und der Brexit eng miteinander verwoben. Alle drei Phänomene und die Reaktion darauf zeigen auf ihre Weise, wie sehr die regierenden Konservativen das Gespür für die "einfachen Menschen" verloren haben, für die sie nach eigenem Bekunden doch da sein wollten.

In den sieben Jahren ihrer Regentschaft haben die Tories das Zusammenleben der Kulturen und Religionen sowie von Armen und Reichen mutwillig erschwert. Es zeigt sich jetzt, wie sie einen Keil in die britische Gesellschaft getrieben haben, mit brutalem Sparzwang und einer Ideologie, in der manche gleicher sind als andere. Der Brexit ist der politische Ausdruck dieses Versagens - ein ausgebrannter Wohnturm und eine attackierte Moschee sind seine steinernen Symbole.

Der Grenfell Tower, ein städtischer Sozialbau in Kensington, steht in einem der reichsten Bezirke Großbritanniens. Der Reichtum auf diesen wenigen Quadratkilometern im westlichen London ist allerdings grotesk ungleich verteilt. In den stuckverzierten Villen im Süden leisten sich Reiche aus aller Welt schon mal Apartments für eine Million Pfund, die sie anschließend als Spekulationsobjekt leer stehen lassen. Im Norden wohnen die Armen auf engstem Raum in Wohnsilos im Gemeindebesitz mit Blick auf die Autobahn. Dazwischen liegt eine fünfminütige U-Bahn-Fahrt.

