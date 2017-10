AUS DEM SPIEGEL

Tödlicher Streit unter Nachbarn Bevor was Schlimmes passiert

In Lüneburg streiten sich zwei Nachbarn: wegen nicht angeleinter Hunde, wegen der Zeitung. Am Ende wird einer erstochen. Wie konnte es so weit kommen?

DPA Angeklagter Kristian G. bei Prozessbeginn