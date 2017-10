Affäre Ocampo Wie sich der Chefankläger des Weltstrafgerichts an die dunkle Seite verriet

Ein schwarz glänzender Talar lag auf seinen Schultern, als Luis Moreno Ocampo im Friedenspalast von Den Haag den Eid als erster Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ablegte. Er sah gut aus, entschlossen und weltgewandt, wie ein George Clooney in der Rolle eines Rechtsprofessors, als er am 16. Juni 2003 die Hand erhob und feierlich schwor, "auf ehrenwerte Weise meine Pflichten auszuüben und meine Macht als Chefankläger niemals zu missbrauchen".

Der Völkermord in Ruanda und das Massaker von Srebrenica hatten gezeigt, dass die Weltjustiz einen festen Ort braucht. Und so hatte die Staatengemeinschaft die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs beschlossen. Kein Kriegsverbrecher sollte sich mehr sicher fühlen; man wollte Gerechtigkeit schaffen für die Opfer blutiger Konflikte. Kofi Annan, damals Uno-Generalsekretär, nannte den Strafgerichtshof einen "riesigen Schritt auf dem Weg zu universellen Menschenrechten". Und Luis Moreno Ocampo sollte diese Hoffnung nun mit Leben füllen.

Der Jurist aus Argentinien schien die perfekte Wahl zu sein: Als Staatsanwalt hatte er sich in den Achtzigerjahren bei Prozessen gegen Kommandeure der Militärjunta einen Namen gemacht, später spezialisierte er sich auf Menschenrechtsfälle und Korruptionsbekämpfung. Es war eine Vita, die keinen Zweifel ließ, dass Ocampo ausreichend Statur besaß, die Rolle als Weltgewissen auszufüllen.

Für Ocampo war es die Rolle seines Lebens. Neun Jahre lang war er Chefankläger in Den Haag, er führte ein Büro mit 300 Mitarbeitern, die Jagd machten auf die größten Schurken der Welt. Er ermittelte in Kriegsgebieten, erwirkte Haftbefehle gegen Staatenlenker, sprach mit Wirtschaftsführern, Politikern und Filmstars wie Sean Penn oder Angelina Jolie, die seine Nähe suchten, und immer wieder begleiteten ihn Dokumentarfilmer auf seinen Reisen. Der Chefankläger war ein Mensch, der andere Menschen faszinierte, in dem sich die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Moral zu verdichten schien. Aber dieses Bild, das sich die Öffentlichkeit von Ocampo gemacht hat, war ein trügerisches.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.